Leto 2026 za mestne avtobuse v FJK ne prinaša podražitev

V Furlaniji - Julijski krajini se v letu 2026, ki vse bolj vztrajno trka na vrata, cene mestnih avtobusov ne bodo podražile. Isto bo veljalo za krajevne povezave, ki spadajo pod okrilje podjetja TPL FVG. Tako je sklenila deželna vlada. Nič se ne bo spremenilo niti za vozovnice čezmejnega javnega prevoza med Goricama, ki je stopil v veljavo pod okriljem EPK GO! 2025.

Deželna odbornica za infrastrukturo Cristina Amirante je pojasnila, da ostajajo v veljavi tudi dosedanje ugodnosti za šolsko mladino in starejše od 65 let. Slednji bodo lahko še naprej koristili 50-odstotni popust. S to potezo so hoteli tudi odgovoriti vse večjemu povpraševanju po tovrstnih ukrepih, je še navedla odbornica.