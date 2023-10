20. izvedba Memoriala Milja Gombača

V nedeljo je na Stadionu 1. maja potekala 20. izvedba košarkarskega turnirja za Memorial Milja Gombača, ki ga KK Bor prireja v spomin na dolgoletnega športnega delavca, odbornika in predsednika svetoivanskega kluba. Na turnirju za starostno skupino U15 so letos sodelovali Bor/Breg ZKB, Jadran ZKB, Dom in Servolana.

Prvega mesta so se veselili košarkarji združene ekipe Bor/Breg. Domačini, ki so sicer igrali v nepopolni postavi, so v povsem izenačenem finalu z izidom 62:60 ugnali Servolano. V tekmi za tretje mesto je Jadran s 76:48 gladko premagal Dom, poudariti pa je treba, da je goriška ekipa nastopala z eno leto mlajšimi igralci.