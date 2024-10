Festival Photo Days z bogatim programom

Že enajsti mednarodni festival fotografije Trieste Photo Days se letos podvaja. Dogajanje se bo razširilo in ob zadnjem koncu tedna v oktobru zaobjelo še prvega v novembru. V »svetovljansko mesto«, kot Trst vidijo organizatorji festivala, se bo že v četrtek pripeljalo veliko mednarodnih gostov in zaživele bodo fotografske razstave po prestižnih prostorih v središču, kjer bo na ogled več kot 2000 posnetkov z vsega sveta. To pa še ni vse: na programu je veliko srečanj, pogovorov, delavnic, tečajev, predstavitev projektov in seveda nagrajevanje najboljših posnetkov. Vse razstave sodobne svetovne fotografije bodo seveda odprte za javnost in vstop nanje bo prost.

Program je dokaj zajeten. Na včerajšnji predstavitvi v muzeju orientalske umetnosti, so Mara Zanette, Stefano Ambroset in Roberto Fermo potrdili, da prihajajo k nam pomembni sodobni fotografi, kakršni so belgijski fotograf Harry Gruyaert (Magnum Photos), športni fotograf, ki je v svoj objektiv ujel olimpijske dosežke, Adam Pretty (Getty Images), pa tudi umetniški britanski fotograf Paul Gadd ter slovenska reportažna fotografinja Manca Juvan. Vsak od njih bo v mestu razstavil nekaj svojih fotografij in z obiskovalci dogodkov delil ideje, poglede in nasvete seveda.

Zabeležite si vsaj nekaj dogodkov, ki bi lahko bili zanimivi tako za te, ki se s fotografijo že ukvarjajo, kot za te, ki jo šele spoznavajo. V soboto bo v dvorani Xenia Manca Juvan ob 12.15 predstavila svojo razstavo Istanbul. Faces od Freedom, sledil bo ogled del.

V avditoriju muzeja Revoltella bosta v nedeljo dopoldne srečanji z Adamom Prettyjem (ob 10. uri) in Harryjem Gruyaertom (ob 11.30), ki bosta spregovorila o svojem delu. Popoldne bo v dvorani Xenia več srečanj – Ekatrina Frolova bo predstavila svojo razstavi Young Cuba (ob 14.30), ki bo na ogled v občinski galeriji na Velikem trgu, Martin Miklas svojo A Journey of the Fish (ob 15.15), ki bo ravno tam na ogled, Paul Gadd pa se bo občinstvu predstavil ob 16.15.

V dvorani Bazlen bodo v soboto in nedeljo Harry Gruyaert, Martin Miklas in Max Cavallari zaupali zbranim kako skrivnost o fotografiji, Adam Pretty, Paul Gadd in Manca Juvan pa bodo vodili delavnice, na katerih bo lahko vsak udeleženec lahko izboljšal svoje fotografske spretnosti.

Podroben program z vsemi razstavami in srečanji je dostopen na povezavi www.triestephotodays.com.