V poostreni akciji za nadzor prometa v boju proti vožnji pod vplivom alkohola ali drog, ki jo je odredil tržaški kvestor, so v noči na soboto, 23. marca, policisti in lokalni policisti v Trstu postavili več kontrolnih točk, ena od teh je bila v bližini nekdanje železniške postaje pri Sv. Andreju. Alkotest so skupno opravili 316 voznikom, v 17 primerih je bil pozitiven.