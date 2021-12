Gojenci Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel so v ponedeljek nastopili na božičnem koncertu v goriški stolnici. Predstavili so se flavtisti, violinisti, kitaristi, harfisti, solopevci, ki pridno vadijo pod vodstvom profesorjev glasbene šole, in pevska zbora, ki delujeta pod njenim okriljem. Z glasbo so se prepletale recitacije dveh članov gledališke skupine O’Klapa, Kee Vogric in Simona Čavdka, ki sta prebrala poezije in misli o pomenu božiča.