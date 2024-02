Pred kopališčem Sticco pri Miramaru je v soboto stekla čistilna akcija morskih globin in obale. Na območje, ki ga je med 3. in 4. novembrom razdejalo nepričakovano plimovanje, so valovi prinesli večjo količino odpadkov in s kopnega odnesli opremo in nekatere dele kopališča.

Akcijo je organiziralo športno združenje Mare Nordest.

Iz vode so izvlekli skupaj za skoraj 800 kilogramov odpadkov.