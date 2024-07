V Lignanu od včeraj v morju iščejo 63-letnega moškega

V Lignanu od včerajšnjega popoldneva iščejo 63-letnega Lorisa Chittara, gostilničarja iz Vidma, ki je s svojega 7-metrskega gliserja skočil v morje in so se nato za njim izgubile sledi. Bil je s partnerko v bližini kanala pred pristaniščem, ko si je zaželel oddiha in je skočil v vodo. Ker ga ni več videla, je poklicala na pomoč. Pri iskalni akciji sodelujejo patruljni čolni obalne straže iz Tržiča, Lignana in Trsta, vodni skuterji, območje preletava tudi gasilski helikopter. Iskanje pa je bilo žal doslej neuspešno. Gliser so privezali in privlekli v pristanišče. Sinoči je Lignano zajela nevihta, pri čemer nekateri sklepajo, da so ga tokovi odnesli na odprto morje.