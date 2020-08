Didaktična kmetija Osel Berto

Sprehajanje in jahanje osličkov, pobiranje jajc v kokošnjaku, grabljenje sena in sirjenje ovčjega mleka. To je le nekaj tipično kmečkih opravil, ki jih v teh tednih in mesecih opravljajo otroci na didaktični kmetiji Osel Berto v Cerovljah pod vodstvom Andreja Štoke.

Otroci na kmetiji v Cerovljah spoznavajo kmečko življenje v stiku z živalmi in naravo. Ob našem obisku na kmetiji je bilo več kot očitno, da so kar žareli od sreče. Neprestano so cartali Berta in druge osličke. Prav tako se niso zmrdovali, temveč so komaj čakali, da dobijo dovoljenje, da lahko gredo s samokolnico po sveže seno ali pa v roke vzamejo vile in lopato ter počistijo gnoj in ostalo nesnago iz oslovske staje.