Zveza slovenskih kulturnih društev je v soboto, 23. novembra 2019 priredila 10. Revijo otroških in mladinskih plesnih skupin »Do svobodnega giba«. V Kulturnem domu Prosek-Kontovel na Proseku so se zvrstili plesi za vse okuse, od folklore do modernega plesa, klasičnega baleta, mažoretnega in twirling plesa, vse do hiphopa, jiva, standardnih in latinsko ameriških plesov. Med nastopajočimi so bili otroška plesna skupina SKD Vigred iz Šempolaja, plesna skupina SKD Vigred, beneška folklorna skupina Živanit, Mažoretna in twirling skupina Doberdob, plesna skupina Relevè SKD Igo Gruden, plesalci Italijanske skupnosti Fulvio Tomizza iz Umaga s skupinama Sweet dream in Free dream beginner, SKD Rdeča zvezda iz Saleža in tržaško amatersko športno društvo Accademia Danze Trieste.