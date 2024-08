Na 55.000 kvadratnih metrih parka Vile Revoltella si občina prizadeva za redno vzdrževanje, izredna dela pa še niso prišla na vrsto, čeprav so objekti v parku potrebni prenove, zlasti koča in rastlinjak, Igrala so dobro obiskana, prav tako cerkev, ki jo bodo kmalu obnovili.