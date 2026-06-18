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Cheerdance Millenium

Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono

Na openskem Pikelcu so pred številnim občinstvom pripravili privlačno zaključno prireditev

FotoDamj@n |
Opčine |
18. jun. 2026 | 8:30
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
    Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono
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Tudi pri društvu Cheerdance Millenium so se s zaključno prireditvijo poslovili od letošnje nadvse uspešne sezone. Dogodek je potekal v nedeljo, 7. junija, v športni dvorani na openskem Pikelcu, kjer se je zbralo številno občinstvo. V prvem delu prireditve so se na parterju predstavile posamezne ekipe s svojimi tekmovalnimi točkami, svoje znanje po so prikazali tudi najmlajši, ki so obiskovali tečaj splošne motorike Gibeceda. Še posebno zanimiv je bil drugi del prireditve, v katerem so članice CDM po nekajletnem premoru spet uprizorile muzikal. Izbrale so zgodbo Mulan, ki postavlja v ospredje prijateljstvo in pogum. Med večerom so se tudi poklonili šesterici deklet, ki se je konec aprila v dresu slovenske reprezentance na SP v cheerleadingu v Orlandu osvojila srebrno kolajno.

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