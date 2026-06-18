Društvo Cheerdance Millenium zaključilo sezono

Tudi pri društvu Cheerdance Millenium so se s zaključno prireditvijo poslovili od letošnje nadvse uspešne sezone. Dogodek je potekal v nedeljo, 7. junija, v športni dvorani na openskem Pikelcu, kjer se je zbralo številno občinstvo. V prvem delu prireditve so se na parterju predstavile posamezne ekipe s svojimi tekmovalnimi točkami, svoje znanje po so prikazali tudi najmlajši, ki so obiskovali tečaj splošne motorike Gibeceda. Še posebno zanimiv je bil drugi del prireditve, v katerem so članice CDM po nekajletnem premoru spet uprizorile muzikal. Izbrale so zgodbo Mulan, ki postavlja v ospredje prijateljstvo in pogum. Med večerom so se tudi poklonili šesterici deklet, ki se je konec aprila v dresu slovenske reprezentance na SP v cheerleadingu v Orlandu osvojila srebrno kolajno.