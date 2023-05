Znani italijanski režiser in Oskarjev nagrajenec Gabriele Salvatores se je v četrtek, 18. maja, mudil v Trstu, kjer se je začelo snemanje njegovega celovečerca Napoli - New York. Nekaj prizorov so snemali pri kavarni San Marco, kjer se je ob nastopajočih pojavil sam ugledni režiser Salvatores, ki je skrbno nadzoroval prizore. V petek, 19. maja, se je snemanje nadaljevalo v Rojanu.