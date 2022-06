V Doberdobu so v nedeljo s kulturnim večerom počastili izid knjige »Glih po doberduəbško«. Delo namenja posebno pozornost domačemu narečju s slovarčkom, ki vsebuje več kot 1700 gesel, publiki prinaša tudi široko paleto običajev, tradicij, ustnega izročila, pravljic in pripovedk, pa tudi otroških iger in izštevank, ki so oblikovale življenje na vasi.

Večer so oblikovali MePZ Hrast, ŽPZ Jezero in OPZ Veseljaki. Na flavto je igrala Antonella Narduzzi, na harmoniko pa Mihael Lavrenčič. Več je bilo tudi dramskih vložkov, za katere so poskrbeli domači izvajalci. Večer je nastal po zamisli in v režiji Luise Gergolet, ki je tudi z Jasno Simoneta sourednica knjige.