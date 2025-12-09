V letu EPK tudi poklon režiserju Francescu Macedoniu

Izšla je knjiga Zgodbe iz Idrije, poklon goriškemu režiserju Francescu (Cescu) Macedoniu. Izid sovpada z letom, ko sta Gorica in Nova Gorica Evropska prestolnica kulture 2025, v katerem je Kulturni dom Gorica v sodelovanju z drugimi ustanovami posebej izpostavil osebnosti, ki so zaznamovale čezmejni prostor.

Med njimi je bil tudi Macedonio (1927-2014), ki je bil rojen v Idriji in je bil na ta kraj navezan. V italijanščini so njegove idrijske črtice izšle pod naslovom Racconti di Idria; zdaj so prvič na voljo tudi v slovenskem prevodu. Črtice je prevedla Breda Novak, uredila in oblikovala pa Silvia Di Dio in Silvan Bevčar, lektorirala je Pia Lešnik. Knjigo so izdali Kulturni dom v Gorici, Mestna knjižnica Idrija in kulturna zadruga Maja ob podpori občin Idrija, Gorica in Nova Gorica ter Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Predstavitvi knjige načrtujejo v Gorici in Idriji, publikacija pa je že na voljo v Kulturnem domu.