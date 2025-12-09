V Alpah vse več ekstremnih vremenskih pojavov

Alpe in njihovi ledeniki so vsako leto bolj nestabilni. To je glavni izsledek šestega poročila Carovana Dei ghiacciai (Ledeniška karavana) italijanskega podnebnega združenja Legambiente, ki so ga danes predstavili v Turinu. Leta je bilo v Alpah za 5,5 odstotka več ekstremnih vremenskih pojavov kot lani. V prvih enajstih mesecih letošnjega leta jih je v italijanskih Alpah bilo 154, lani v istem obdobju 146.

Najbolj izpostavljene dežele so Lombardija (50 ekstremnih pojavov), Veneto (32), Piemont (28) in Ligurija (27). Pri Legambiente opozarjajo, da se bodo ekstremni vremenski pojavi podvojili, če se bo povprečna temperatura zemlje zvišala za dve stopinji. Do tega rezultata so prišli raziskovalci na univerzah v Lozani in Padovi.

Letos so zabeležili že 40 plazov v alpskem visokogorju, ti so se zgodili v glavnem poleti. Največ plazov je bilo v Venetu (17) in Dolini Aoste (12). Pri Legambiente so spomnili na plaz, ki se je maja vsul na švicarsko vas Blatten ter na serijo plazov, ki so onemogočili promet na državni cesti Alemagna v okolici Belluna.

Poleg tega je v zadnjih šestdesetih letih v italijanskih Alpah izginilo 170 kvadratnih kilometrov ledu.