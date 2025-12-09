Za skoraj 300 tisoč evrov droge

Več kot sedem kilogramov heroina, približno 2,7 kilograma MDMA (ekstazi), okrog 120 gramov metamfetamina, približno 25 gramov kokaina in manjše količine drugih vrst prepovedanih drog. Poleg zgoraj omenjenih drog v vrednosti skoraj 300 tisoč evrov pa so policisti šestim osumljencem zasegli še orožje, protipravno pridobljeno gotovino in druge pripomočke.

Na današnji tiskovni konferenci Policijske uprave Nova Gorica so predstavili dosedanje izsledke obsežne kriminalistične preiskave s področja organizirane kriminalitete, v kateri so razkrinkali kriminalno združbo, ki se je na Severnem Primorskem in posredno tudi v Republiki Italiji ukvarjala s prodajo prepovedanih drog.

Dokaze so zbirali že od konca lanskega leta. Letošnjega 5. decembra pa so v okviru hišnih preiskav priprli šest osumljencev. Gre za šest slovenskih državljanov, od katerih imata dva tudi državljanstvo Bosne in Hercegovine. Ovadili pa so tudi slovenskega državljana iz Kočevja, ki je še na begu, in italijanskega državljana iz Tržiča. »Glede na količino zasežene droge menimo, da smo s to akcijo prispevali k občutno boljšemu stanju problematike preprodaje prepovedanih drog na tem območju,« je dejal vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica Marino Pangos. Prisotna sta bila tudi predstavnik za odnose z javnostmi PU Nova Gorica Dean Božnik in vodja Oddelka za prepovedane droge v Sektorju za organizirano kriminaliteto Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave Mišo Radovančevič.