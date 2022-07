Gremo v kino je naslov glasbenemu projektu, ki je nastal na pobudo društva Briški grič iz Števerjana in pihalnega orkestra Kras iz Doberdoba. Marsikdo od številnih gledalcev, ki so v četrtek napolnili veliko dvorišče za kulturnim domom na števerjanskem Bukovju, je ob pogledu na naslov prireditve mislil, da si bo ogledal film ali filmski zapis. V resnici je šlo za večer, ki je bil glasbeno in pevsko naravnan, vendar tesno povezan s filmskim svetom. Gledalci so z užitkom prisluhnili skladbam, ki so jih znameniti skladatelji napisali za filme, od katerih so mnogi dosegli svetovno slavo.

Nadvse prijeten večer je uprizorila kar mogočna skupina pevk in glasbenikov. Pred publiko se jih je zvrslilo več kot šestdeset, kar je nedvomno zahtevalo velik organizacijski napor. Poleg orkestra Kras, ki se mu je v zadnjem času pridružilo veliko mladih, so večer oblikovale pevke ženskih vokalnih skupin Briške trcinke iz Števerjana, Bisernice iz Nove Gorice, Jezero iz Doberdoba, Zarja z Vogrskega ter otroški zbori društva Sovodnje in Briški slavčki. Poudarjeno umetniško sliko večeru so dodale še štiri solistke: Ajda Podgornik Valič, Martina Gergolet, Gaia Giacomini in Lara Černic. Glasbeni del je obogatila še skupina dijakov umetniške gimnazije iz Nove Gorice, ki je poskrbela za vezni tekst in za prikaz kratkih igralskih odlomkov iz raznih filmov. Za usklajeno in ubrano glasbeno in pevsko predstavo je z domiselnimi priredbami poskrbel dirigent in skladatelj Patrick Quaggiato, ki je tudi vodil celoten program.