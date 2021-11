Izbirali najboljšo kraško klobaso

V Društveni gostilni v Gabrovcu je v soboto, 6. novembra, potekalo tekmovanje za najboljšo klobaso na Krasu. Prispelo je 11 vzorcev.

Izvedenka kraške kuhinje Vesna Guštin, predsednik Kmečke zveze Franc Fabec, podžupanja Občine Trst Serena Tonel in mesar Boris Doliani so pri posameznih ponujenih klobasah ocenili videz, okus in kakovost (ter drugo). Kakor velja za vsa tekmovanja, so bile klobase oštevilčene, tako kot tudi aluminijasti lonci, v katerih so se kuhale, tako da nihče ni vedel, čigava je katera. Najboljše so po oceni žirije klobase kmetije Šemec iz Prečnika, ki si je prislužila prvo mesto.