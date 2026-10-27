Jadranovo »malo evroligo« osvojil španski Real Madrid

Od srede, 21. oktobra, do sobote, 24. oktobra, je na Opčinah in v Sežani potekala peta izvedba mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja Zudek No Borders Euro Cup, zelo kakovostnega mednarodnega turnirja za starostno skupino U16, ki ga organizira AŠZ Jadran. Tudi letos ga je osvojil španski Real Madrid. Nastopili so še Joventut iz Badalone, milanska Olimpia, slovenska reprezentanca U16, Pallacanestro Trieste, Jadran, ki so ga okrepili trije košarkarji KD Nova Gorica mladi, dva košarkarja KK Sežana in Domov košarkar. Novinca na turnirju sta bila Dubai in srbska Mega.