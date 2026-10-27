V petek stavka in protest po Trstu

»Pred letom dni smo obsojali genocid v Gazi in opozarjali, da nas bo mednarodno vojno dogajanje udarilo po žepih. Danes beležimo vsesplošno draginjo, namesto za socialo se denar namenja za oboroževanje. Italija pa ostaja med večjimi državami v Evropi edina, v kateri so se plače skozi leta znižale.«

S temi besedami je predstavnik sindikata USB Sasha Colautti včeraj v knjigarni Knulp naznanil petkovo splošno stavko in sprevod po mestu, ki bo okoli 10. ure krenil izpred četrtega vhoda v tržaško pristanišče. Stavko in sprevod so podprli tudi mladi, združeni v Zvezo dijakov (Rete studenti medi), sindikata Cobas in USI, gibanje Zdaj Trst ter Pakt za avtonomijo. Colautti ni želel razkriti, po katerih ulicah bo potekal sprevod. Namignil je le, da bo protestnike pot vodila do Trga Libertà pred glavno železniško postajo. »Ta trg je namreč postal simbol militarizacije naše družbe, omejevanja delovanja humanitarnih delavcev, v imenu varnosti,« je opozoril Colautti.

Dijaki pa bodo na protestu predvsem opozarjali na potrebo po vlaganju v dotrajane šolske stavbe. Pretekli četrtek je na primer počena cev poplavila eno od stranišč liceja Petrarca v Ulici Rossetti.