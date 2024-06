Jubilej praznovali Sončnica, Mladinski dom in O’Klapa

V nedeljo, 2. junija, se je v Kulturnem centru Lojze Bratuž odvijala proslava, na kateri so tri med sabo povezane realnosti slavile svoje okrogle jubileje. Skupnost družin Sončnica je praznovala 25 let, Mladinski dom 20. obletnico, gledališka skupina O’ Klapa, ki deluje v okviru SD Sončnica, pa 15 let delovanja.

Na odru, ki ga je bogatila scenografija šolskih klopi, dela kuliserije muzikala Lak za sanje in klubska mizica, sta člana O’ Klape Ema Terpin in Marco Fior skozi spomine vodila različne protagoniste. Najprej sta Ani Saksida in Mirjam Bratina v dialogu obudili zgodovino Sončnice. Iz »rebra« Sončnice se je rodil tudi Mladinski dom. O njegovem delovanju so na hudomušen način spregovorili gojenci sami, ki so razposajeno zasedli klopi na odru ter dinamično prikazali, kaj vse počnejo v času, ki ga preživijo v prostorih doma. V okviru Sončnice je zrasla tudi O’ Klapa, ob njej pa njen podmladek O’ Klapica. Prek dveh prizorov iz uspešnih muzikalov, kakor sta bila Obuti maček in Lak za sanje, so nekateri člani skupine predstavili njeno delovanje, mlajši člani O’ Klapice pa so zaigrali prizor iz preteklih miklavževanj.