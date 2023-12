Jubilejni Miklavžev sejem v Trstu

Miklavžev sejem, ki letos praznuje 100. obletnico in je torej pravi košček tržaške zgodovine, bo do 8. decembra zasedal dober del Drevoreda 20. septembra. Obisk Miklavževega sejma je za Tržačane stalnica v prvem tednu decembra, ko na vrata že trka bradati svetnik, na katerega čakajo še zlasti otroci. Nekoč je sejem bil ena od redkih priložnosti nakupa predmetov, ki jih v trgovinah ni bilo, kasneje pa je postal edinstvena priložnost za nabavo volnenih nogavic, rokavic, čepic, spodnjega perila, salame divjega prašiča in arašidov s karamelo.