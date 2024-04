Kamišibaj v Gorici vedno bolj doma

V KC Bratuž je sobotno dopoldne minilo v znamenju papirnatih zgodb. Predstavili so 14 kamišibajev, ki so nastali v okviru delavnic pod vodstvom Boštjana Odra in Vanje Ive Kretič. Mentorja sta udeležence dobro pripravila, tako da so bili nastopi kakovostni. Z dvema kamišibajema (eden je bil v furlanščini) so nastopili tudi otroci šole Zorzut. V okviru projekta Zgodbe na papirju so se posvetili goriškim temam: kamišibaje so navdihnili Ljubka Šorli, Giuseppe Ungaretti, ljudske zgodbe, pesmi Ameriga Visintinija, grofica Liduška in brata Rusjan.