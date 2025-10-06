VREME
Kraški Oktoberfešt

Kar 120 tekačev na 5. Teku med vinogradi

Vse bolj priljubljeno tekaško prireditev v okviru Kraškega oktoberfešta v Prarprotu sta organizirala AŠD Burja in SKD Vigred

FotoDamj@n |
Praprot |
6. okt. 2025 | 8:00
Kar 120 tekačev in tekačic vseh starosti se je v soboto, 4. oktobra, v Praprotu udeležilo Teka med vinogradi, ki sta ga v okviru 28. Kraškega oktoberfešta še petič organizirala AŠD Burja in SKD Vigred. Vremenske razmere so bile ugodne, suha podlaga pa je na petkilometrski trasi dopuščala prijeten in hiter tek. Organizatorji so bili z udeležbo nadvse zadovoljni.Po koncu preizkušnje so se lahko nastopajoči okrepčili z dobrotami z žara in iz kuhinje Kraškega oktoberfešta. Sledilo je nagrajevanje z bogatim srečelovom.

