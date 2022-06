Prijateljska tekma med Italijo in Slovenijo v tržaškem Allianz Dome je bila občutena in zelo dobro obiskana, saj so navijači (Slovenci so bili v rahli večini) do zadnjega kotička napolnili športno dvorano. Slovenija zvezdnikov Luke Dončića in Gorana Dragića je zasluženo zmagala. Navijače pa so zabavale tudi članice društva Cheerdance Millenium, ki so vsakič požele bučen aplavz.