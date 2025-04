Lovoriki za belico Erika Petarosa

V zadnjih dveh mesecih sta v Izoli in Šempasu potekali dve tekmovanji za izbor ekstradeviškega oljcnega olja - Zlata oljčna vejica 2025 in pa International Olive Oil Coompetition Oljka Šempas EVOO Slovenija, na katerih so sodelovali oljkarji iz slovenske Istre, Vipavske doline in Goriške, nekaj vzorcev pa je bilo tudi iz sosednjih držav, Hrvaške in Italije, kar je še dodatno obogatilo raznolikost olj.

Zlato oljčno vejico 2025 je v Izoli za izredno kakovostno belico prejel tudi mladi oljkar iz Boršta Erik Petaros, ki od jeseni 2024 zastopa zamejske oljkarje v odboru DOSI. Dokazal je, da se tudi mlajši oljkarji iz naših krajev znajo uveljaviti in prispevati k napredku oljkarstva, kar je sad skrbnih prizadevanj in znanja, ki jih vlaga v predelavo olja. V Šempasu se je mladi fant ravno tako zelo dobro odrezal, saj je za svojo belico prejel priznanje Platinum.

35-letni Erik Petaros doma iz Boršta, se je za oljkarstvo navdušil že kot otrok na domači kmetiji. Bolj predano se sicer s to panogo ukvarja zadnjih deset let: v ta namen je opravil več tečajev in se usposabljal tudi na drugih kmetijah. V letih je lepo skrbel za starejše oljke na družinskem posestvu, posadil je nekaj novih ter se opremil s primernim orodjem. Večkrat je že sodeloval na občinskih in pokrajinskih razstavah ekstradeviškega oljčnega olja in dosegel spodbudne rezultate. Trenutno se z oljkarstvom ukvarja le na ljubiteljski ravni, vendar upa, da bo lahko v kratkem začel tudi z bolj profesionalnimi prijemi. Prestižni priznanji mu veliko pomenita in sta zagotovo spodbuda za nove izzive.