Kresovi razsvetlili svetoivansko noč

»Da nas ne b’ju štrige.« Voščilo je navdihnilo letošnje prižiganje svetoivanskih kresov in pletenje venčkov iz poljskega cvetja. To početje namreč sega v čase, ko so naši predniki še verovali v Peruna, Morano in Svetovita. Verjeli so, da jih ogenj in cvetje ščitita pred zlimi duhovi. Tisočletja kasneje ostajajo na Krasu zvesti tradiciji, kar so v četrtek zvečer dokazala številna kresovanja. Vasi so kar tekmovale, katera bo zažgala večji kup vejevja. Krese so med drugim kurili v Šempolaju, Križu, Repnu, na Opčinah, v Trebčah in Gropadi, na Padričah, v Lonjerju in pri Ferlugih in Svetem Ivanu.

Kresove so prižgali tudi v številnih krajih na Goriškem. Štandreško kresovanje je organiziralo društvo sKultura 2001, vendar se je neurje razbesnelo pol ure po prižigu kresa, tako da so morali udeleženci predčasno domov. V Ronkah sta kresovanje priredili društvi Tržič in Jadro; v Rupi so v okviru Junijskih večerov poleg kresovanja izpeljali tudi predstavitev knjige Za vse, ne zase, ki jo je napisal Peter Verč.