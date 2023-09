V Samatorci je naš fotograf v sredo, 20. septembra, ujel v objektiv trgatev pri Žbogarjevih. Ob sončnem in prijetnem vremenu so se trgači že zgodaj zjutraj zbrali v vinogradu in potrgali prve sorte v prijetnem vzdušju. Vsakloletno opravilo se ponavlja iz generacije v generacijo.