Univerza v Trstu, ki praznuje sto let, je predsedniku Italije Sergiu Mattarelli in nekdanjemu slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju štiri leta po njunem skupnem nastopu pred dvema spomenikoma v Bazovici in v Narodnem domu podelila čstni akademski naziv. Slovesnost je ob navzočosti predstavnikov obeh vlad, drugih institucij in študentov potekala na univerzi, nakar sta se gosta udeležila kosila na prefekturi.