Zahtevajo tudi obnovo cest in ureditev jasli

Vzhodnokraški rajonski svet je prejšnji teden sprejel svoj letni dokument, s katerim opozarja občino na potrebe ozemlja. V osmih poglavjih so rajonski svetniki strnili zahteve občank in občanov, od obnove kanalizacije, asfaltiranja in urejanja parkirnih mest do pokopališč in cerkev, potrebe po otroških jaslih na Krasu, zlasti slovenskih, in veliko drugega.

»Dokument je najbolj pomemben letni akt rajonskega sveta, v katerem so zaobjete vse želje, nujni posegi in dolgoročni načrti, v sozvočju s potrebami ozemlja,« je po seji pojasnila predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta. »Iz tega dokumenta naj bi občina črpala predloge za Enotni programski dokument, t.i. DUP, ki spremlja letni proračun,« je pojasnila. Svetniki so odobrili 20 glavnih predlogov za izboljšanje kakovosti življenja na celotnem območju in več kot 60 predlogov za ukrepe na javnih površinah in objektih, ki so po njihovem mnenju nujno potrebne.

Od občine zahtevajo na primer izdelavo načrta za povezavo vseh naselji na javno kanalizacijo in na plinovod, namestitev optičnih vlaken, načrt za obnovo pločnikov in cest, uvedbo con v vaseh s hitrostno omejitvijo 30 kilometrov na uro, ureditev zelenic z otroškimi igrali, postavitev signalizacije in rednejše vzdrževanje javnih zelenih območij. Že več let je v dokumentu zapisana zahteva rajonskega sveta, naj tržaška občina v čim krajšem času dokonča dela na progi openskega tramvaja in ponovno vzpostavi ta javni prevoz turističnega interesa.

Rajonski svetniki pozivajo občino, naj tudi na Krasu uredi jasli, italijanske in slovenske, za katere so pred časom zbrali več kot 700 podpisov.

