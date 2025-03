Italijanski predsednik Sergio Mattarella in nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor sta bila v soboto, 15. marca, v Gorici, kjer so jima vročili nagrado Mesta Gorica. Ob prazniku mestnih zavetnikov sv. Hilarija in Tacijana so jo jima izročili za doprinos k sožitju in za podporo h kandidaturi Gorice in Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025.