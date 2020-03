Na mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba so v sredo skladno z odredbo slovenskega ministrstva za zdravje po 17. uri začeli z izvajanjem ukrepov na meji z namenom preprečevanja širjenja koronavirusa: policija je na vstopu v Slovenijo nadzirala potniški promet, prostovoljci - bolničarji Rdečega križa - pa so potnikom merili temperaturo. Na ostalih mejnih prehodih na Goriškem so postavili blokade cest, prehod od včerajšnjih poznih popoldanskih ur čeznje ni več mogoč.