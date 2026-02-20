Po sledeh tržaških vampirjev

V tržaški Mediateki društva La Cappella Underground (v Ulici Roma 19) se bo mogoče poglobiti v ustvarjanje srbskega ilustratorja in pisatelja Živorada »Zica« Mišića, ki od leta 1989 živi v Trstu. Razstavo bodo odprli danes ob 17.30. Avtor se bo predstavil s srhljivimi prizori iz romana v stripu Trieste Rosso Sangue. Na ogled bodo ilustracije, ki prikazujejo skrivnostni Trst, kjer se v temnih ulicah skrivata vampirja Isy in Roby.

Mišić je kot ilustrator debitiral pri rosnih sedemnajstih letih in je izdal več kot 25 publikacij. Umetnik v svojih delih združuje poezijo in zgodovino, znanost in domišljijo.