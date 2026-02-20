Promet po železniškem mostu v Solkanu spet stekel

Promet po železniškem mostu v Solkanu, v katerega je včeraj trčil avtobus, je danes znova stekel. Nadvoz so po trčenju preventivno zaprli, da so lahko pristojni preverili stanje konstrukcije. Kot so za STA pojasnili na Slovenskih železnicah, jo je ta z razliko dveh nesreč izpred leta dni tokrat odnesla brez resnejših poškodb. Po podatkih novogoriške policije je 66-letni voznik avtobusa vozil iz smeri nekdanjega mejnega prehoda oziroma novogoriške železniške postaje proti Solkanu.

Ko je pripeljal do železniškega mostu, ni upošteval prometne signalizacije, ki promet prepoveduje vozilom, katerih skupna višina presega 3,3 metra, zato je z avtobusom trčil v most. Poleg voznika je bil v avtobusu še mlajši potnik. Nobeden od njiju ni bil poškodovan, nastala pa je materialna škoda.