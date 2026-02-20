Štirje kandidati za zajamčeni mandat Italijanov v Sloveniji

Na parlamentarnih volitvah 22. marca v Sloveniji se bodo za zajamčeni mandat italijanske narodne skupnosti potegovali štirje kandidati. Za dosedanjega poslanca Feliceja Zizo bo to tretja kandidatura, prvič pa se bodo na volitvah preizkusili Christian Poletti, Alberto Scheriani in Stefano Destefano.

Kandidature so po eni strani izraz politične pluralnosti ter živahnih dogajanj znotraj italijanske manjšine, po drugi pa odražajo tudi razhajanja in spore v skupnosti, ki so se v zadnjem letu precej zaostrili. Da je tako, priča kandidatura Scherianija, predsednika Can Costiera, italijanske samoupravne skupnosti v Sloveniji, ki je skoraj do včeraj veljal za zaveznika in sopotnika Zize, s katerim sta se očitno razšla.

Ziza je na volitvah pred štirimi leti z 61 odstotki glasov premagal predsednika Italijanske unije Maurizia Tremula (39 %). Oba kandidata sta si stala nasproti tudi na volitvah 2018, ko se je jima pri kandidaturi pridružil Bruno Orlando. Ziza je takrat prejel 44,8 %, Tremul 37,4 % in Orlando 17,8 %. Ziza je drugi poslanec italijanske narodnosti v samostojni Sloveniji, pred njim je v slovenskem državnem zboru dolgo let sedel pokojni Roberto Battelli.