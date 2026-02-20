Kraškemu pustu tokrat vreme ne bo nagajalo

Pred tednom dni so se člani Odbora Kraškega pusta pravilno odločili, ko so prestavili sprevod 57. Kraškega pusta za teden dni. Dež je namreč neusmiljeno padal ves dan. Kako pa bo jutri? Vremenske napovedi so spodbudne, saj kaže, da bo vreme zdržalo. Nekaj bo spremenljivosti zaradi prehoda oblakov, vendar česa hujšega ne gre pričakovati, Pa tudi temperatura naj bi se dvignila, tako da si pustarji že manejo roke pred jutrišnjim nastopom.

Pustno dogajanje bo stopilo v živo ob 14. uri. S Pikelca bosta sprevod uvedla pustna kraljica in kralj ob zvokih Godbenega društva Prosek. Častni gostje bodo letos kurenti KUD Polanec iz Občine Starše, prireditev pa bodo vodili Jasmina Gruden, Ilija Ota in Omar Marucelli.

Poglejmo še enkrat startno listo nastopajočih, ki so jo izžrebali pretekli četrtek. Prva bo led razbila skupina iz Repna, sledijo ji I sciopai / Valmaura Trieste, Luna Puhna- Gropada/Padriče, Medjevas - Štivan (voz), Bazovica, Poljane, Vikinghi, Doberdob (voz), Trebče, Prosek - Kontovel, Praprot (voz), Ferlugi in Piščanci, Križ, Pustna skupina Šempolaj, Pustna skupina KD Sovodnje (voz), M’cine (Piščanci), Pustarji iz Brega, AŠD Polet, Pustna skupina Slivno (voz), Pustna skupina Mandrioi iz Milj.