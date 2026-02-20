Paleta obmejnih izkušenj

Stato di confine (Stanje na meji) je naslov razstave, ki bo odprtje doživela v soboto, 21. februarja, ob 17. uri v galeriji The Circle na Raštelu. Instalacija je končni rezultat umetniškega projekta In ascolto. Tracce lungo il margine (Prisluhniti. Sledi ob robu), ki ga je organiziralo goriško kulturno društvo QuiAltrove v sodelovanju z umetnikom Matteom Attruio.

Podpredsednik društva QuiAltrove Fabio Bonetta je na torkovi predstavitvi poudaril, da je projekt nekoliko presegel običajne okvire njihovega delovanja, ki sicer temeljijo na sodobni umetnosti in delu z mladimi, ter vstopil tudi v politično razsežnost. »Politiko v klasičnem pomenu skrbi za skupnost,« je pojasnil.

Tri faze ustvarjalnega procesa

Ustvarjalni proces je namreč potekal v treh fazah. V prvi so organizirali delavnice in srečanja v različnih partnerskih občinah, kjer so v dialog vključili mlade, starejše, migrante in druge ranljive skupine. Zbrane besede, risbe, geste in pripovedi so oblikovale čustveni zemljevid izkušenj, povezanih z mejo, od občutkov čakanja in izgube do pripadnosti in želje po prehodu. V drugi fazi je umetnik Matteo Attruia zbrano gradivo preoblikoval v umetniški jezik, ki temelji na plastenju različnih glasov in izkušenj. Končni rezultat pa je razstava, zasnovana kot prostor, ki ga obiskovalec ne le opazuje, temveč doživlja.

Vodja projekta Fabiana Vidoz je izpostavila, da sodobna umetnost za društvo opravlja ključno vlogo, saj deluje kot orodje vključevanja in participacije ter kot sredstvo za razumevanje in upodabljanje kompleksnosti sodobne družbe. Umetnik Matteo Attruia je pojasnil, da je tokrat skušal kot umetnik delovati predvsem z metodo odmika. »Poskušal sem se čim bolj umakniti, pustiti svoj ego ob strani in stopiti v odnos empatije,« je povedal. Umetnostni kritik Daniele Capra je poudaril, da je umetnik razširil izvor projekta in vse vključil kot njegov sestavni del. Razstava je tako rezultat skupnega ustvarjanja več rok, pri čemer umetnik ni bil le režiser procesa, temveč tudi njegov odmev in avtor.

Na predstavitvi razstave je goriška podžupanja Chiara Gatta izrazila zadoščenje, da je bila tema meje tokrat obravnavana na nov in inovativen način ter da je projekt vključil različne skupine, ki sestavljajo lokalno skupnost. Razstava bo na ogled do 22. marca, med tednom od 16. do 18. ure, ob koncu tedna pa po predhodni najavi.