Tradicionalni običaj postavljanja mlajev je na Goriškem še vedno zelo doživet. Mlaje so na predvečer prvega maja postavili v res številnih krajih. V Doberdobu, Jamljah, Dolu in na Poljanah so prvič uporabili nove kovinske podstavke, ki jih je namestila doberdobska občina, da bi zagotovila varno postavljanje mlajev po hudi nesreči, do katere je prišlo pred dvema letoma v Podgori, kjer je mlaj padel na mlado Krminčanko in jo hudo poškodoval.