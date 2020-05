Mlaji na Goriškem

Letos je na Goriškem zaradi koronavirusa mlajev – in rdečih zastav – celo več kot v prejšnjih letih. Po vaseh so se morali odpovedati tradicionalnim praznovanjem, ki spremljajo dviganje mlajev, zaradi tega so se v marsikateri družini odločili, da bodo praznik dela počastili na hišnem dvorišču. Ponekod so mlaje vseeno postavili tudi na običajnih mestih, vendar so večinoma njihovo višino prilagodili sedanjim razmeram, ki prepovedujejo zbiranje večjega števila ljudi na istem mestu, tako da so v glavnem nižji kot običajno.