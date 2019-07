Modni natečaj International Talent Support

Po modni brvi so se v petek sprehodili manekeni in manekenke v kreacijah modnih oblikovalcev, ki so se uvrstili med finaliste letošnje izvedbe natečaja International Talent Support. Osrednjo nagrado ITS si je zagotovil Kitajec Daoouan Ding. Ta bo iz Trsta odpotoval tudi z nagrado za kreativnost.

ITSovo nagrado za trajnostni pristop si je zagotovila ameriška oblikovalka nakita Corrina Goutos, ki za svoje kreacije uporablja raznovrstne odpadne materiale. Prepričala je tudi žirijo, ki namenja posebno omembo na platformi Vogue Talents, zato bo Američanka svoje izdelke predstavila na spletni strani in socialnih omrežjih omenjene platforme, kjer bo objavljen tudi videointervju z zmagovalko.

Veselil se je še Švicar Rafael Kouto: žirija ga je namreč nagradila s kar dvema priznanjema, in sicer nagrado Diesel in nagrado Lotto.

Poleg nagrade Coin Excelsior Award, ki jo je Britanka Moon Hussain prejela že v četrtek, so jo v petek nagradili še s priznanjem italijanske modne zbornice CNMI. Nagrade Illycaffè se je veselil Kitajec Jiaen Cai, nagrade modne družbe OTB pa avstralska oblikovalka Annaliese Griffith-Jones.