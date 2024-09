Muzej tržaške literature Lets vabi obiskovalce

V palači Biserini na Trgu Hortis je v petek, 13. septembra, odprl javnosti svoja vrata muzej tržaške literature Lets, okno v tržaško književno dogajanje od 19. stoletja do današnjih dni. Na svojih idejnih policah in v predalčkih pripoveduje o avtorjih ter različnih sobivajočih žanrih in jezikih v mestu. Prisotni so med drugim Scipio Slataper, Claudio Magris, Susanna Tamaro, Mauro Covacich, Gianni Stuparich, Fulvio Tomizza, Paolo Rumiz, Pino Roveredo in drugi med slovenskimi avtorji pa Boris Pahor, Alojz Rebula, Srečko Kosovel in Vladimir Bartol; na velikih mizah sredi knjigarne najdemo tudi sodobnejša Marka Kravosa in Miroslava Košuto.