Na pobudo Društva za vrednotenje domače zgodovine so lani Boljunčani očistili robidovje in grmičevje na kraju, kjer je nekoč stala cerkev svetega Roka na Koromačniku. Prav tako lani so obudili star običaj druženja na tem kraju ob prazniku sv. Roka. Letos jih je obiskal tudi raziskovalec kamnoseške dediščine Božidar Premrl.