Na morju z gojitelji klapavic

Nekateri, kljub hitremu razvoju družbe, ki strmi po vse hitrejšem dobičku, ne pozabijo, da bi brez narave ne proizvajali ali prodajali in da za kakovostni proizvod mora pot med morjem in ponvijo biti res čimkrajša. Taka je pot klapavic, ki jih gojijo v Tržaškem zalivu pri Križu.

Da bi domačinom in turistom pokazali, kako delujejo nasadi in kakšen je vpliv, ki ga imajo na okolje, sta Dežela FJK (Promoturismo FVG) in Miramarski morski rezervat WWF, v sodelovanju s turistično agencijo Travel One in podjetjem Nuova Laudamar, priredili izlet z barko ob robu rezervata.