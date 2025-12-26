Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije

Opčine so pred kratkim dobile novo kulinarično središče, Zinzendorf, ki ga je doslej zaznamovala lokalna ponudba živil. V nedeljo, 21. decembra, pa je opensko praznično vzdušje razgibal dogodek, ki je v prostorih okrepčevalnice osvetlil lokalno obrtništvo in umetnost. Kraška vas je namreč dočakala odprtje festivala kraške kulture z naslovom Kraške stezice, poti in ulice – Sentieri, percorsi e vie del Carso.

Obenem so odprli tudi razstavo lokalnih obrtnikov in umetnikov, ki priča o pomenu kraške motivike, materialov in tradicije. Pri razstavi, ki jo je koordiniral Marko Lupinc, sodelujejo Jernej Bortolato s kamnitimi izdelki, Saško Ferluga ob kamnitem nakitu, Robi Goruppi z izdelki iz graviranega stekla ter sam Marko Lupinc s fotografijami.