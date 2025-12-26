VREME
DANES
Petek, 26 december 2025
Iskanje
Dogodki

Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije

V središču Zinzendorf tik pred prazniki stekla festival Kraške stezice, poti in ulice ter razstava krajevnih umetnikov

Spletno uredništvo |
Opčine |
26. dec. 2025 | 16:06
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
    Na Opčinah različni odtenki kraške tradicije
Dark Theme

Opčine so pred kratkim dobile novo kulinarično središče, Zinzendorf, ki ga je doslej zaznamovala lokalna ponudba živil. V nedeljo, 21. decembra, pa je opensko praznično vzdušje razgibal dogodek, ki je v prostorih okrepčevalnice osvetlil lokalno obrtništvo in umetnost. Kraška vas je namreč dočakala odprtje festivala kraške kulture z naslovom Kraške stezice, poti in uliceSentieri, percorsi e vie del Carso.

Obenem so odprli tudi razstavo lokalnih obrtnikov in umetnikov, ki priča o pomenu kraške motivike, materialov in tradicije. Pri razstavi, ki jo je koordiniral Marko Lupinc, sodelujejo Jernej Bortolato s kamnitimi izdelki, Saško Ferluga ob kamnitem nakitu, Robi Goruppi z izdelki iz graviranega stekla ter sam Marko Lupinc s fotografijami.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: