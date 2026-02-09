Ob atlantskem toku se bodo zvrstile tri vremenske fronte

Ob dotoku vlažnih atlantskih tokov se bodo v prihodnjih dneh zvrstile tri vremenske fronte. Prvi dve bosta na vrsti v sredo in četrtek, tretja pa bo, kot kaže, dosegla naše kraje v soboto. Tudi ta teden ne bo suh, podobno kot v preteklih dneh bo prevladovalo vlažno in oblačno ter občasno deževno vreme z morebitnimi vmesnimi obdobji spremenljivosti.

Vremenska slika bo še najbolj umirjena danes in jutri, ko bo prevladovala oblačnost z morebitnimi manjšimi krajevnimi padavinami. Večjih količin ne gre pričakovati. Temperature se ne bodo bistveno spremenile.

V sredo bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bi morale popoldne oslabeti in ponehati. Temperature se ne bodo bistveno spremenile. V gorah bo snežilo.

V četrtek bo vreme podobno sredinemu.

V petek se bo delno izboljšalo. Povečini bo oblačno ali spremenljivo z občasnimi delnimi razjasnitvami ter predvidoma suho.

V noči na soboto se bo približala še zadnja od treh vremenskih front, po zdajšnjih izračunih kaže, da bo tista najbolj solidna. Nad severnim Sredozemljem bo nastalo globoko ciklonsko območje. Trenutno kaže - termin pa je še razmeroma oddaljen -, da bo sobota povečini oblačna s padavinami. Zapihala bo burja.

Od nedelje bo predvidoma vsaj nekaj dni z večjo vremensko stanovitnostjo.