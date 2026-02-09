Olimpijcem se lomijo osvojene medalje

Potem ko se je več športnikom na letošnjih zimskih OI iztaknil trak, pritrjen na medalje, organizatorji mrzlično iščejo rešitve. MMC RTV SLO poroča, da se je več dobitnikov medalj potožilo, da so se njihove medalje kmalu zatem, ko so jih dobili okoli vratu, zlomile na dva dela ali se okrušile.

Po besedah vodje organizacijske ekipe Andree Francisija težave raziskujejo, saj se zavedajo, da mora biti trenutek ob podelitvi medalje popoln, ker gre za enega najpomembnejših trenutkov za športnike, je dejal.

Med drugim sta na poškodovani medalji opozorili ameriška smučarka Breezy Johnson, ki je zlato medaljo osvojila na smuku, in umetnostna drsalka Alysa Liu, ki si je z ZDA zlato medaljo pridrsala v ekipni tekmi.

»Tukaj je medalja, tukaj pa trak,« je Johnson povedala novinarjem in dodala, da se je del traku, ki drži medaljo, odtrgal.

Liu je na težavo opozorila prek družbenih omrežij. Na videoposnetku športnica drži medaljo in trak v ločenih rokah, ob tem pa je zapisala, da njena medalja ne potrebuje traku. Podobno se je zgodilo tudi nemški mešani ekipi, ki je v biatlonu osvojila bronasto medaljo.

Vodja organizacijske ekipe letošnjih olimpijskih iger Andrea Francisi je pojasnil, da vzroke težav raziskujejo. »Situacije se zavedamo in ji bomo posvetili maksimalno pozornost,« je zagotovil.

Organizatorji še niso pojasnili, ali bodo športniki prejeli nadomestne medalje, se pa tovrstne težave z medaljami na olimpijskih igrah ne dogajajo prvič. Z njimi so se srečali tudi na zadnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Organizatorji so obljubili, da bodo poškodovane medalje zamenjali. Od februarja lani je bilo skupno vloženih 220 zahtev za menjavo medalj, kar je okoli štiri odstotke vseh podeljenih medalj v francoski prestolnici.