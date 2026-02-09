Opolnoči v Sloveniji nova podražitev pogonskih goriv

Opolnoči se bo liter 95-oktanskega bencina na vseh bencinskih servisih po Sloveniji vnovič podražil, tokrat za 1,0 centa na 1,421 evra, liter dizelskega goriva pa za 2,1 centa na 1,462 evra. Podražilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 2,3 centa na 1,068 evra za liter.

Te cene bodo veljale do vključno 23. februarja, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,501 evra, dizel okoli 1,543 evra in kurilno olje okoli 1,172 evra na liter.