V Trstu največja od doslej raztovorjenih kontejnerskih ladij

Kontejnerska ladja MSC Diana, ki je v nedeljo ob 12.30 prispela k sedmemu pomolu in bo ob njem privezana do srede zvečer, je drugo največje tovrstno plovilo, kar jih je doslej videl Trst. Dolga je štiristo metrov, široka 59, prevaža pa lahko približno 19.000 kontejnerskih enot TEU.

Večjo kapaciteto ima le ladja iz iste skupine MSC Nicola Mastro (399 za 61 metrov in 24.000 TEU), ki so jo v Trstu krstili septembra leta 2023, Diana pa je največja kontejnerska ladja, kar so jih v Trstu dejansko raztovorili. Priplula je iz Singapurja, pristaniška uprava pa je sporočila, da bodo skupno raztovorili in natovorili 4200 enot: v treh dneh se bodo delavci s tem ukvarjali skupnih 6000 delovnih ur. »Prihod ladje Diana močno vpliva na zaposlovanje. Promet ustvarja delo v luki, tudi po zaslugi Agencije za pristaniško delo,« je komentiral predsednik pristaniške uprave Marco Consalvo.

Sedmi pomol bo nato obiskala še ena velikanka, dolga 370 metrov, pozneje pa ladja MSC New York, ki je po velikosti primerljiva z Diano. Od začetka aprila bo Trst vezni člen redne povezave ladij MSC med Azijo, Sredozemljem in vzhodno obalo ZDA, imenovane Dragon.