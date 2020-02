V okviru niza veseloiger Iskrivi smeh na ustih vseh je v sredo v Kulturnem centru Lojze Bratuž potekalo nagrajevanje natečaja amaterskih gledaliških skupin Mladi oder, ki ga razpisujeta Zveza slovenske katoliške prosvete iz Gorice in Slovenska prosveta iz Trsta. V imenu ZSKP in centra Bratuž sta predsednica Franca Padovan in odbornica Iva Korsič nagradili otroške, mladinske in odrasle gledališke skupine, ki delujejo v društvih pod okriljem ZSKP.