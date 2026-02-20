Pregledali nad 26 tisoč osebnih vozil

Lokalni policisti v Tržiču so v letu 2025 izvedli celo vrsto poostrenih nadzorov nad prometom na celotnem občinskem območju. Poseben poudarek je bil namenjen cestnemu tovornemu prometu, saj je bilo od 1.003 pregledanih vozil izrečenih 892 glob - 91 odstotkov je bilo tujih vozil, v skupni vrednosti 271.264 evrov. Poročilo o izvedeni dejavnosti sta v ponedeljek predstavila svetnica za varnost in evropska poslanka Anna Maria Cisint ter poveljnik tržiške mestne policije Rudi Bagatto. »Od leta 2017 smo sprejeli ustrezne ukrepe, okrepili nadzor, nadgradili mestni sistem videonadzora ter vlagali v strokovno usposabljanje naših policistov,«je poudarila Anna Cisint.

Med lanskim letom je bilo pregledanih tudi 26.344 osebnih vozil, od tega jih 522 ni imelo veljavnega tehničnega pregleda, 133 pa obveznega zavarovanja. Ugotovili so 23 primerov poteklega vozniškega dovoljenja, dva primera vožnje s ponarejenim dovoljenjem in devet primerov vožnje brez opravljenega vozniškega izpita. Nadzor nad zlorabo alkohola je privedel do 13 kazenskih ovadb na državno tožilstvo ter 3 sankcij zaradi kaznivega dejanja vožnje pod vplivom alkohola, poleg tega pa je bila podana ena ovadba zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Kar 165 glob so izdali zaradi vožnje brez varnostnega pasu, 53 voznikov pa je kazen dobilo zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Policisti so lani izrekli 57 upravnih zadržanj vozil in izvedli 115 zasegov.

Skupno 107 glob so izrekli voznikom električnih skirojev. V enem primeru so ugotovili skiro s sedežem, ki je bil obravnavan kot moped. Voznik je moral poravnati globo v višini 5.400 evrov, vozilo pa je bilo zaseženo.

Upad kršitev beležijo na področju koles. Obravnavali so 5.419 kolesarjev in naložili 407 glob zaradi pomanjkanja oz. neustreznih luči in zvonca ter zaradi raznih kršitev prometnih predpisov. Zaseženi sta bili tudi dve predelani električni kolesi, ki sta presegali hitrost 25 kilometrov na uro.

Tržiški lokalni policisti so lani obravnavali 239 prometnih nesreč. Med temi ni bila nobena smrtna, 71 jih je bilo s telesnimi poškodbami in 167 zgolj z materialno škodo, skupno je bilo vpletenih 496 oseb.